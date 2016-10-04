Дерек Рой: "Приходим в боевую готовность перед матчем с "Сибирью"

Нападающий "Авангарда" Дерек Рой в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" отметил, что все игроки вовлечены в процесс подготовки. По его словам, в команде собраны хорошие хоккеисты.

– Вчера и сегодня у нас были очень интенсивные тренировки, поэтому мы приходим в полную боевую готовность, чтобы быть в наилучшей форме перед матчем в четверг, – отметил Рой.

– Насколько сейчас сложно находить взаимопонимание, учитывая, что тройки постоянно меняются?

– Облегчает ситуацию то, что у нас очень хорошие игроки в команде. Каждый выкладывается до конца, отдает все, что может, чтобы помочь команде. Когда люди так вовлечены в процесс, это действительно помогает в работе.

– Как освоились в Омске?

– Ко мне приехала моя девушка Нэнси, в Омске уже даже моя собака. Мы пытались насладиться Омском до наступления холодов, много гуляли. Мне все здесь нравится и с точки зрения работы, и в остальном. (Анна ЛЕВЧЕНКО)