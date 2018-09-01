Денис Мосалёв: "Выход в плей-офф — задача-минимум для "Сочи"

Новичок "Сочи" Денис Мосалев считает, что для его клуба задачей минимум на сезон является выход в плей-офф КХЛ​. Ради этого 32-летний хоккеист все лето готовился к сезону.

– Я не любитель загадывать, – цитируют "Известия" Мосалева. – Конечно, всегда хочется проявить лучшие качества. Набрать как можно больше очков, помочь команде. Думаю, для "Сочи" выход в плей-офф – задача-минимум. А дальше хочется большего. По крайней мере, ради этого я все лето веду подготовку к сезону. Начал ее еще в начале июня в Магнитогорске. А уже 27 июня приехал в Сочи.