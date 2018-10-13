Данис Зарипов: "На дворе октябрь, а сезон длинный. Я знаю"

Капитан "Ак Барса" Данис Зарипов поделился эмоциями после домашней победы над "Сочи" (5:1) в матче регулярного чемпионате КХЛ.

- У нас был небольшой спад. Я не скажу, что сейчас мы вышли на набор формы, но второй период вышел положительным. Мы забили два гола один за другим. Продолжаем работать. Сезон длинный. Я это прекрасно знаю. У нас только октябрь на дворе - еще семь месяцев. Надо подвести себя к плей-офф, там будет самое главное.

- Опишите свой гол.

- Вы не первый год работаете! Я никогда свои голы не описывал. Пусть это сделают журналисты. У вас лучше получится. (Артур Еникеев).

Все о КХЛ - здесь