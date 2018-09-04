Даниил Тарасов: "Динамо" нельзя так играть"

Нападающий московского "Динамо" Даниил Тарасов прокомментировал поражение от "Авангарда" (1:5). Хоккеист по ходу встречи подрался с Анселем Галимовым.

- Мы провалили первый период, - начал Тарасов. - Ожидали от "Авангарда" сильной игры, но провалились. Не бросали, не блокировали броски, шайбу не держали.

Болельщики приходят, а у нас многое не получалось. Наверное, из-за этого подрался. Эмоции захлестнули. Ничего личного. Просто была ситуация у лавочки.

Многие сегодня после игры посмотрят в зеркало и подумают, что могут сделать лучше. В следующем матче будем доказывать болельщикам и себе, что нельзя так играть. (Игорь ЕРОНКО)