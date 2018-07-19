Дамир Мусин: "Отношусь только положительно к переезду в "Сочи"

Бывший защитник "Ак Барса" Дамир Мусин рассказал о причинах перехода в "Сочи", отметив, что соскучился по хокккею. По его словам, перемены были нужны.

– Когда впервые пошел разговор о "Сочи"? На самом деле, уже давно, - цитирует Мусина "Бизнес Онлайн". - Помню, позвонил агент и сказал, что "Сочи" проявляет интерес. Созвонились с их новым генеральным менеджером – Рашидом Хабибуллиным, с ним мы уже давно знакомы были. Обсудили роль в команде, он дал мне понять, что рассчитывает на меня. Это главное. Все-таки полгода не играл, соскучился по хоккею.

– Не пугает отъезд?

– Отношусь только положительно к переезду в "Сочи". Новый город, новый клуб, новый вызов. Перемены были нужны – поменять обстановку, вылезти из зоны комфорта. Здесь родные, семья, все знаешь. А там нужно будет держать яйца в кулаке. Никто не знает про меня, нужно заново все доказывать: через тренировки, товарищеские игры попадать в состав. Я полностью за переход. Не было такого, что отправили, не спросив. Никаких обид нет, что своего воспитанника отправили. Нет разницы в большом хоккее, свой или не свой. Всё нормально.

– Не думаете, что ваш обмен – это воспитательная мера?

– Думаю, хотят посмотреть, как я покажу себя в нетепличных условиях. Если проявлю себя и докажу, может, и вернусь обратно.

– У самого-то есть желание вернуться?

– Пока не могу сказать, как все сложится.