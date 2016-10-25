ЦСКА снова обыграл "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду нанес поражение "Медвешчаку" – 3:1. По шайбе у армейцев забросили Ян Муршак, Семен Кошелев и Никита Пивцакин. Отметим, что все голы были забиты в заключительном периоде. Для столичной команды эта победа стала пятой в последних шести встречах и уже второй над "Медвешчаком" в нынешнем сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Медвешчак" (Загреб) – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Голы: Хедберг - 3 (бол., Макмиллан, Болдюк), 44:16 - 0:1. Муршак - 5 (Денисов, Блажиевский), 47:50 - 1:1. Кошелев - 2 (Киселевич, Мамин), 47:59 - 2:1. Пивцакин - 3 (бол., Муршак, Основин), 59:25 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Макинтайр (59:35).

Штраф: 8 - 22.

Броски: 32 (11+10+11) - 30 (6+11+13).

Судьи: Гебеи, Кислов.

25 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.