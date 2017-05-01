21:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА пожелал удачи Муршаку в "Торпедо"

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Сегодня нападающий Ян Муршак стал игроком нижегородского "Торпедо". Бывший клуб словенского форварда ЦСКА пожелал удачи хоккеисту в его дальнейшей карьере.

"Благодарим Яна за профессиональное отношение к делу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Напомним, что 29-летний нападающий играет в КХЛ с 2013 года. Он провел один сезон за "Амур", после чего четыре сезона защищал цвета армейцев. Всего в КХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 138 (54+84) очков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Удачи, Ян! Нижний достаточно регулярно карал ску, в регулярке в последнее время. Надеюсь, с твоим приходом это будет происходить на постоянной основе!

21:53