ЦСКА пожелал удачи Муршаку в "Торпедо"

Сегодня нападающий Ян Муршак стал игроком нижегородского "Торпедо". Бывший клуб словенского форварда ЦСКА пожелал удачи хоккеисту в его дальнейшей карьере.
"Благодарим Яна за профессиональное отношение к делу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.
Напомним, что 29-летний нападающий играет в КХЛ с 2013 года. Он провел один сезон за "Амур", после чего четыре сезона защищал цвета армейцев. Всего в КХЛ он провел 223 матча, в которых набрал 138 (54+84) очков.
Ян Муршак продолжит карьеру в "Торпедо".– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 мая 2017 г.
Благодарим Яна за профессиональное отношение к делу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/fyO4aU6lcQ
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Удачи, Ян! Нижний достаточно регулярно карал ску, в регулярке в последнее время. Надеюсь, с твоим приходом это будет происходить на постоянной основе!
21:53