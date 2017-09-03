ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв "Сибирь"

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь". Все три шайбы армейцы забросили в первом периоде: отличились Кирилл Капризов, Максим Шалунов (обоим ассистировал Сергей Шумаков) и Андрей Кузьменко. В составе новосибирской команды шайба на счету Патрика Закриссона.
Для москвичей это пятая победа подряд, "Сибирь" потерпела третье поражение подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов - 3 (Шумаков), 4:15 - 1:0. Шалунов - 2 (бол., Нестеров, Шумаков), 8:34 - 2:0. Кузьменко - 2 (бол., Окулов, Григоренко), 13:40 - 3:0. Закриссон - 1 (Санников, Игнатович), 45:39 - 3:1.
Вратари: Юханссон - Салак (56:13 - 58:38, 58:44).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 27 (11+11+5) - 21 (6+5+10).
Судьи: Овчинников, Фатеев.
3 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Дополнительная информация
- ЦСКА (футбол)
- Сибирь (Хоккей)
- Патрик Закриссон
- Сергей Шумаков
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Андрей Кузьменко
diskmen
Хорошо, что хоршо заканчивается.Команда ещё сыровата.Кроме Капризова и Шалунова выделить некого.В 3 периоде ваньку валяли.
19:36
Rane23
что то много я пропустил за год, по 2 очка стали давать за победу что ли?
19:23
ЦСКА71
молодцы
19:18