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19:15 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв "Сибирь"

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ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь". Все три шайбы армейцы забросили в первом периоде: отличились Кирилл Капризов, Максим Шалунов (обоим ассистировал Сергей Шумаков) и Андрей Кузьменко. В составе новосибирской команды шайба на счету Патрика Закриссона.

Для москвичей это пятая победа подряд, "Сибирь" потерпела третье поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов - 3 (Шумаков), 4:15 - 1:0. Шалунов - 2 (бол., Нестеров, Шумаков), 8:34 - 2:0. Кузьменко - 2 (бол., Окулов, Григоренко), 13:40 - 3:0. Закриссон - 1 (Санников, Игнатович), 45:39 - 3:1.

Вратари: Юханссон - Салак (56:13 - 58:38, 58:44).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (11+11+5) - 21 (6+5+10).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

3 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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diskmen

Хорошо, что хоршо заканчивается.Команда ещё сыровата.Кроме Капризова и Шалунова выделить некого.В 3 периоде ваньку валяли.

19:36

Rane23

что то много я пропустил за год, по 2 очка стали давать за победу что ли?

19:23

ЦСКА71

молодцы

19:18