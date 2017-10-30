ЦСКА начал выездную серию с победы над "Авангардом"

ЦСКА на выезде обыграл "Авангард" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу армейцам принесла шайба Максима Шалунова.

Для столичной команды эта победа стала второй подряд. Омичи потерпели поражение во второй игре кряду.

Отметим, что для ЦСКА матч против "Авангарда" стал первым в выездном турне. В его рамкам команда Игоря Никитина также встретится с "Югрой" (1 ноября), "Сибирью" (3 ноября) и "Барысом" (5 ноября).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - ЦСКА - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Семенов - 6 (бол., Файзуллин, Хохряков), 55:59 - 1:0. Шумаков - 5 (Капризов), 56:27 - 1:1. Шалунов - 6 (Капризов), 61:54 - 1:2.

Вратари: Фурх - Сорокин.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 17 (3+7+7+0) - 29 (6+9+11+3).

Судьи: Ержабек, Раводин.

30 октября. Омск. "Арена Омск".