ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" уступил ЦСКА​ – 0:3. В составе армейцев дублем отметился нападающий Джефф Плэтт, одну шайбу забросил защитник Игорь Ожиганов.

Данная победа стала шестой подряд для красно-синих. В свою очередь, братиславцы проиграли в трех из последних пяти встречах.

Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в восьмой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – ЦСКА – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ожиганов – 2 (Окулов, Сорокин), 4:20 – 0:1. Плэтт – 6 (Ничушкин), 14:00 – 0:2. Плэтт – 7 (бол., Марченко, Блажиевский), 53:40 – 0:3.

Вратари: Штепанек – Сорокин.

Штраф: 43 – 4.

Броски: 15 (6+3+6) – 34 (11+11+12).

Судьи: Гофман, Кислов.

7 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ