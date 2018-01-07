21:48 7 января | Хоккей — КХЛ

ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова

Главный тренер ЦСКА Игорь НИКИТИН. Фото photo.khl.ru
Главный тренер ЦСКА Игорь НИКИТИН. Фото photo.khl.ru
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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" уступил ЦСКА​ – 0:3. В составе армейцев дублем отметился нападающий Джефф Плэтт, одну шайбу забросил защитник Игорь Ожиганов.

Данная победа стала шестой подряд для красно-синих. В свою очередь, братиславцы проиграли в трех из последних пяти встречах.

Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в восьмой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) – ЦСКА – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Ожиганов – 2 (Окулов, Сорокин), 4:20 – 0:1. Плэтт – 6 (Ничушкин), 14:00 – 0:2. Плэтт – 7 (бол., Марченко, Блажиевский), 53:40 – 0:3.

Вратари: Штепанек – Сорокин.

Штраф: 43 – 4.

Броски: 15 (6+3+6) – 34 (11+11+12).

Судьи: Гофман, Кислов.

7 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Жоня1111

Кто бы сомневался, что так не будет... А на счет сухаря Сорокина - в лиге лучше вратари есть, только там нет такой защиты.

22:52 7 января

diskmen

Ну беременные кошки вы даёте.Вроде и смысла в победе нет,но вы выигрываете.С победой ребята.За беременных не обижайтесь.Кто-то придумал,а мне понравилось.К тому же фартит.

22:05 7 января

Helicopter

Главное регулярку не выиграть.

22:02 7 января