ЦСКА досрочно выиграл дивизион Тарасова

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Слован" уступил ЦСКА – 0:3. В составе армейцев дублем отметился нападающий Джефф Плэтт, одну шайбу забросил защитник Игорь Ожиганов.
Данная победа стала шестой подряд для красно-синих. В свою очередь, братиславцы проиграли в трех из последних пяти встречах.
Отметим, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в восьмой раз в сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. Благодаря этой победе подопечные Игоря Никитина обеспечили себе победу в дивизионе Тарасова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) – ЦСКА – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Ожиганов – 2 (Окулов, Сорокин), 4:20 – 0:1. Плэтт – 6 (Ничушкин), 14:00 – 0:2. Плэтт – 7 (бол., Марченко, Блажиевский), 53:40 – 0:3.
Вратари: Штепанек – Сорокин.
Штраф: 43 – 4.
Броски: 15 (6+3+6) – 34 (11+11+12).
Судьи: Гофман, Кислов.
7 января. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
Жоня1111
Кто бы сомневался, что так не будет... А на счет сухаря Сорокина - в лиге лучше вратари есть, только там нет такой защиты.
22:52 7 января
diskmen
Ну беременные кошки вы даёте.Вроде и смысла в победе нет,но вы выигрываете.С победой ребята.За беременных не обижайтесь.Кто-то придумал,а мне понравилось.К тому же фартит.
22:05 7 января
Helicopter
Главное регулярку не выиграть.
22:02 7 января