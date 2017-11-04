Чернышенко заявил, что КХЛ готова ответить соответственно решению МОК об участии сборной России в Олимпиаде

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.
"Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.
Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.
КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок", – приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)
gronovv
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
23:30 4 ноября
GoaLapagosS
И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ
23:17 4 ноября
Крик ДуШи
КХЛ плавно идет на ДНО! Лига интересов приближенных к ж.пе фараона!!!
22:30 4 ноября
igogohruhru
Наконец то начинает доходить, что на олимпийских играх должна играть молодежь а не профессионалы.
20:43 4 ноября
LEHAAAAAAAAA
Дело в том что в КХЛ мало легионеров, пострадает только Словакия где в Словане собрано много игроков сборной.
19:40 4 ноября
Спринт
Спортивные дилетанты, типа Чернышенко, уже довели уровень КХЛ до третьеразрядного из-за гонги за показухой и бездумного увеличения количества клубов. В КХЛ должны играть не более 12 российских команд, + 3-4 команды из Латвии, Белоруссии и Казахстана. А ВХЛ должна состоять из 2-х дивизионов по 14-16 команд, с обязательной рокировкой с КХЛ двумя командами по спортивному (а не территориальному или государственному) принципу.
19:17 4 ноября
SV13
Вот это уже интересно... Раньше газпромовские клоуны оправдывали свой беспредел на рынке игроков и тренеров своей "полезностью базового клуба (СКА)" для сборной... А теперь сборная для чего..? Для евротуров что ли..?
19:04 4 ноября
Проба положительна
Ха-ха!! Когда ж ещё шанс у России будет ОИ выиграть?!
18:56 4 ноября