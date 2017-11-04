17:55 4 ноября | Хоккей — КХЛ

Чернышенко заявил, что КХЛ готова ответить соответственно решению МОК об участии сборной России в Олимпиаде

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.

 
Олимпиада может пройти не только без игроков НХЛ, но и звезд КХЛ. Например, Павла ДАЦЮКА (№13) и Ильи КОВАЛЬЧУКА.Нескрытая угроза. Олимпийский турнир может превратиться в посмешище

"Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок", – приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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gronovv

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

23:30 4 ноября

GoaLapagosS

И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ

23:17 4 ноября

Крик ДуШи

КХЛ плавно идет на ДНО! Лига интересов приближенных к ж.пе фараона!!!

22:30 4 ноября

igogohruhru

Наконец то начинает доходить, что на олимпийских играх должна играть молодежь а не профессионалы.

20:43 4 ноября

LEHAAAAAAAAA

Дело в том что в КХЛ мало легионеров, пострадает только Словакия где в Словане собрано много игроков сборной.

19:40 4 ноября

Спринт

Спортивные дилетанты, типа Чернышенко, уже довели уровень КХЛ до третьеразрядного из-за гонги за показухой и бездумного увеличения количества клубов. В КХЛ должны играть не более 12 российских команд, + 3-4 команды из Латвии, Белоруссии и Казахстана. А ВХЛ должна состоять из 2-х дивизионов по 14-16 команд, с обязательной рокировкой с КХЛ двумя командами по спортивному (а не территориальному или государственному) принципу.

19:17 4 ноября

SV13

Вот это уже интересно... Раньше газпромовские клоуны оправдывали свой беспредел на рынке игроков и тренеров своей "полезностью базового клуба (СКА)" для сборной... А теперь сборная для чего..? Для евротуров что ли..?

19:04 4 ноября

Проба положительна

Ха-ха!! Когда ж ещё шанс у России будет ОИ выиграть?!

18:56 4 ноября