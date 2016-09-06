22:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Буллит Копейкина принес "Витязю" победу над "Северсталью"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" в серии буллитов обыграл "Северсталь" со счетом 2:1. Победный бросок исполнил нападающий подольского клуба Алексей Копейкин. Для череповецкого клуба это поражение стало пятым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Северсталь" (Череповец) – 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Скороходов – 2 (бол., Евсеенков, Ситников), 7:14 – 0:1. Аалтонен – 2 (Кемпе), 10:02 – 1:1.

Победный буллит: Копейкин.

Вратари: Сятери – Коварж.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 41 (10+15+14+2) – 31 (11+8+9+3).

Судьи: Сидоренко, Франо.

6 сентября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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