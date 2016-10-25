Букмекеры считают СКА фаворитом в матче со "Слованом"

25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Слован". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Слован"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 8,18 – П2 9,72

Трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Слован".

Прямая трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-3, 36 – 20.

Результаты последних матчей