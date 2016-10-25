Букмекеры считают СКА фаворитом в матче со "Слованом"

25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Слован". Начало – в 19:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Слован"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 8,18 – П2 9,72
Трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Слован".
Прямая трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-3, 36 – 20.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
28 января 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Слован"
|
1:2 Б
|
22 февраля 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
5:2
|
17 сентября 2015 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
1:2 ОТ
|
13 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
СКА – "Слован"
|
3:2
|
4 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат КХЛ
|
"Слован" – СКА
|
0:5