13:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Букмекеры считают СКА фаворитом в матче со "Слованом"

СКА – "Слован". Фото ХК СКА
СКА – "Слован". Фото ХК СКА
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25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Слован". Начало – в 19:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч СКА – "Слован"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,21 – Н 8,18 – П2 9,72

Трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА – "Слован".

Прямая трансляция матча СКА – "Слован" 25 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +8=0-3, 36 – 20.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 января 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Слован"

1:2 Б

22 февраля 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

5:2

17 сентября 2015 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

1:2 ОТ

13 января 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – "Слован"

3:2

4 октября 2016 года

Регулярный чемпионат КХЛ

"Слован" – СКА

0:5
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