Боб Хартли – об игре с "Ак Барсом" : "Было ощущение, что это матч плей-офф"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы над "Ак Барсом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен тем, как команда действовала в большинстве. Для омичей, которые проводят домашние игры в Балашихи, эта победа стала пятой подряд на старте сезона

– Обе команды играли здорово, атмосфера была невероятной и на льду, и на трибунах, – цитирует "РИА Новости" Хартли. – Было такое ощущение, что это матч плей-офф, полное ощущение. Пять побед подряд – отличный результат, завтра у нас снова важная игра против "Магнитки". Наше большинство заслуживает большего, я уверен важные голы еще придут.

Просто когда я оцениваю игру в большинстве, то сужу не только по результату. Важно и то, как парни работают на льду, пока у нас исполнение лучше результата. Но наше время придет, шансов много. Новичок Коди Фрэнсон завтра будет кататься с нами, но играть еще не будет. Он очень ждет своего дебюта. Знаю, как он хорош в большинстве, но пока рано говорить, чье место он займет.