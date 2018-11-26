Беспалов, Хольм, Зернов и Коновалов - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков одиннадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Никита Беспалов ("Спартак"), в двух гостевых матчах (победа в основное время и поражение в серии бросков) не пропустивший в игровое время.



Лучшим защитником признан Филип Хольм ("Торпедо"), в трех матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (2+1) очка.



Лучшим нападающим признан Денис Зернов ("Авангард"), в четырех гостевых матчах набравший 7 (4+3) очков (лучший результат недели среди нападающих).



Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов ("Локомотив"​), одержавший победы в двух проведённых матчах. В игре с московским "Динамо" 20-летний вратарь ярославского клуба четвёртый раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль.