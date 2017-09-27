"Барыс" разгромил "Локомотив". Михайлис набрал три очка

"Барыс" разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей три (2+1) очка набрал Никита Михайлис, два (1+1) очка записали на свой счет Мэтт Фраттин, Линден Вей и Найджел Доус, шайбу забросил Роман Савченко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Локомотив" (Ярославль) - 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Голы: Михайлис - 2 (Сан-Пьер), 1:05 - 1:0. Фраттин - 3 (бол., Даллмэн, Доус), 24:04 - 2:0. Алексеев - 2 (Манухов), 29:35 - 2:1. Савченко - 2 (Сан-Пьер, Михайлис), 38:45 - 3:1. Михайлис - 3 (Липин, Полохов), 43:42 - 4:1. Вей - 3 (Фраттин), 44:45 - 5:1. Доус - 15 (бол., Вей), 52:50 - 6:1.
Вратари: Карлссон - Мурыгин (Судницин, 44:45).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 25 (5+10+10) - 28 (8+15+5).
Судьи: Гофман, Оленин.
27 сентября. Астана. "Барыс-Арена".