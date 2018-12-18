"Барыс" обыграл "Северсталь", Михайлис оформил дубль

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий Никита Михайлис.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) - "Северсталь" (Череповец) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Михайлис - 13 (бол., Валк, Даллмэн), 30:32 - 1:0. Кормье - 14, 57:14 - 2:0. Михайлис - 14 (п.в.), 59:14 - 3:0.
Вратари: Карлссон - Фурх (58:32 - 59:14).
Штраф: 6 - 33.
Броски: 58 (24+20+14) - 13 (5+7+1).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
18 декабря. Астана. "Барыс-Арена".
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