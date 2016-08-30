Бад Холлоуэй: "Старт сезона для ЦСКА не назовешь идеальным"

Нападающий ЦСКА Бад Холлоуэй после победы над "Нефтехимиком" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что не очень доволен своей игрой. В этом поединке форвард оформил дубль.

– В третьем периоде могли сыграть получше, но победа есть победа, – рассказал Холлоуэй. – Я стараюсь выполнять установку тренера, больше бросать по воротам, нагружать вратаря соперника. Рад, что нам сегодня удалось победить.

– Вы сегодня забросили свои первые шайбы за ЦСКА. Довольны своей игрой?

– Нет, не совсем доволен. Дело ведь не только в заброшенных шайбах. Мне еще нужно добавлять во многих компонентах. Понятно, что я еще немножко подстраиваюсь под игру команды, но надеюсь, что нахожусь сейчас на правильном пути и со временем стану играть еще лучше.

– Помните, когда забивали дубль последний раз?

– Не могу вспомнить, в какой конкретно это было игре, но это произошло в прошлом году, когда выступал за фарм-клуб "Монреаля".

– Как оцениваете старт сезона для ЦСКА?

– Конечно, идеальным его не назовешь. В принципе неплохо, хоть мы играем не так здорово, как хотелось бы. Но в целом все нормально и, уверен, что в будущем мы сможем играть еще лучше. Все придет со временем.

– Следующий матч у вас с "Ак Барсом". Что думаете о предстоящей встрече?

– Сейчас для меня самое главное отдохнуть, поспать и подумать, как я сыграл сегодня.

– Как обживаетесь в команде и в Москве?

– Город очень хороший и ребята тоже. Во всем мне помогают. Есть несколько вещей, к которым пытаюсь привыкнуть и, думаю, со временем все придет.

– Что вы имеете в виду?

– Просто когда ты приезжаешь в новый город, команду – нужно какое-то время, чтобы подстроится под новые реалии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)