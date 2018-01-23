"Автомобилист" прервал серию поражений, победив в гостях "Барыс"

"Автомобилист" одержал волевую победу над "Барысом" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости проигрывали 1:2 за три минуты до конца основного времени встречи, смогли перевести игру в овертайм и по буллитам прервали серию поражений из трех матчей кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Пьер-Александр Паренто, Алексей Василевский, победный буллит на счету Анатолия Голышева. У "Барыса" отличились Кевин Даллмэн и Найджел Доус.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" – "Автомобилист" – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Даллмэн - 7 (бол., Старченко, Доус), 5:17 - 1:0. Паренто - 3 (Чесалин, Василевский), 28:57 - 1:1. Доус - 34 (бол., Маклюков, Евдокимов), 42:01 - 2:1. Василевский - 10 (бол., Голышев, Кучерявенко), 57:37 - 2:2.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Кудрявцев - Коварж (56:43 - 57:37).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 20 (6+6+5+3) - 43 (11+15+14+3).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

23 января. Астана. "Барыс-Арена".