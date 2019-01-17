"Авангард" дома уступил "Сочи"

"Авангард" проиграл "Сочи" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей забивали Мартин Бакош, Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Артем Томилин. У хозяев отличились Тэйлор Бек и Евгений Медведев.

"Сочи" набрал 53 очка и занимает восьмое место на Западе. У "Авангарда" 71 очко и вторая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Сочи" (Сочи) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Бакош - 3 (Рыков, Барулин), 17:48 - 0:1. Бочаров - 11 (мен., О`Делл), 26:40 - 0:2. Бек - 16 (Фрэнсон, Шумаков), 37:45 - 1:2. Коллинс - 7 (бол., Шмелев, Бакош), 49:45 - 1:3. Томилин - 3 (Акмальдинов, Алтыбармакян), 50:02 - 1:4. Медведев - 7 (Бек), 58:26 - 2:4.

Вратари: Бобков (37:32 - 37:45, 56:58 - 57:40, 57:50 - 58:26, 58:30) - Барулин.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 35 (10+15+10) - 31 (9+15+7).

Судьи: Ансонс, Франо.

17 января. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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