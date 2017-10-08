Артис Аболс: "Нападающие "Лады" забивают на всех полгола за матч"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от "Амура" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что соперник был гораздо лучше в игре в большинстве. Он также добавил, что у тольяттинской команды плохая реализация.

– Как и показывала статистика до матча, так и он сам доказал, что в одном показателе – игре в большинстве – "Амур" гораздо лучше нас. Хабаровчане забили два гола, и пусть мы тоже ответили одной шайбой – для нас это уже много, – приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. – Ключевой же момент случился в третьем периоде, когда у нас была возможность еще раз сыграть в большинстве. А мы классно убили время – две минуты контролировали шайбу без какой-либо угрозы.

Потом последовала ошибка в защите и третий гол в наши ворота, а отыграться сил уже не хватало. Немало приходится играть в три состава, но это не извиняет нападающих, которые забивают на всех полгола за матч. Много любителей сыграть по чистому льду… С них спрос должен быть строже, потому что они и по чистому не забивают. К тому же, "Амур" грамотно играл в обороне и шайба до ворот соперника зачастую просто не доходила.