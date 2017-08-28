Артис Аболс: "Лада" красиво проиграла"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после поражения от магнитогорского "Металлурга" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда играла солидно. По мнению латвийского специалиста, все решилось в ключевых моментах, которые остались за соперником.

- Рад за наших молодых нападающих - Дениса Зернова и Егора Бабенко, который, проводя лишь третью игру в КХЛ, забил свой первый гол, - приводит официальный сайт "Лады" слова Аболса. - Играли неплохо, солидно, хотя были ключевые моменты, в которых надо было забивать, но мы не забили, а где надо было выбросить, мы не выбросили. И получилось у нас красивое поражение.

- Будет ли клуб подавать в КХЛ какой-либо протест по поводу эпизода перед первым голом "Металлурга"?

- Можно после каждой игры подавать протесты, но какой в этом толк? Сейчас только игра закончилась, посмотрим. Я тоже считаю, что там была подножка.

- Три хоккеиста не играли в этом матче - Филатов, Белоусов и Маленьких. На какой срок они выбыли?

- Еще не играет из-за травмы Василий Стрельцов. У них повреждения и когда они вернутся в строй, сказать не могу.