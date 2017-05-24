Артис Аболс: "История с допингом на чемпионате мира в Санкт-Петербурге - это какая-то ерунда"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс в интервью "СЭ" отметил, что лучшим матчем в его карьере игрока можно назвать встречу сборной Латвии с Россией (3:2) на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге. На том турнире его чуть не дисквалифицировали за допинг.

– Матч в вашей жизни, вспоминать который – особенный восторг?

– Вспоминать-то особо нечего! Во мне осталось больше, чем из себя достал. Хотя играл в знаменитом матче на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге. Против сборной России.

– Когда латыши выиграли.

– Да, 3:2. Так дома нас встречали, будто не в четвертьфинал вышли, а выиграли этот чемпионат мира! Никогда такого не было! Забивал я на чемпионатах мира только раз – норвежцам в 2001-м. Тогда собрались все лучшие хоккеисты, которые были у Латвии. Американцев обыграли. Зато проиграли Украине.

– На питерском чемпионате кое-кого поймали на допинге.

– О, точно! Наутро после матча с Россией собираемся на тренировку, радио включено: "После вчерашней игры у хоккеиста сборной Латвии обнаружен допинг"… Боже! А кто ходил?

– Кто?

– Я! Как стоял, так и сел. Паника страшная. Даже не за себя, а за команду – что ж теперь с нами сделают? Что я мог съесть? В панике кинулся к доктору. А потом выяснилось – какая-то ерунда. Ошибка. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Артиса Аболса