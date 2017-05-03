Артем Зуб: "Дацюк и Ковальчук не ходят со звездой во лбу, как некоторые думают"

Защитник СКА Артем Зуб заявил, что не сразу смог освоиться в новой команде после обмена из "Амура". Также хоккеист отметил, что ему было очень легко общаться с главными звездами петербургского клуба – Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком.

– Если не говорить о чемпионстве, какое самое яркое впечатление от него?

– Переезд в Питер и дебют в сборной России, - сказал Зуб. - Осознал ли, что все это со мной происходит? Честно сказать – наполовину. Очень рад, что именно так сложилось.

– Быстро удалось адаптироваться в СКА?

– Месяца полтора-два привыкал, но ближе к плей-офф освоился окончательно. Самым трудным было, пожалуй, почувствовать себя своим в новой команде. Привыкнуть не к спортивным требованиям, а освоиться в коллективе.

– К тому, что рядом в раздевалке сидят Дацюк с Ковальчуком?

– Как раз нет. Они со звездой во лбу не ходят, как, может быть, некоторые думают. Просты в общении. Как будто всегда играл с ними в одной команде. Тут дело только во мне. Надо привыкнуть к людям, и потом становится проще.