Артем Воронин: "В СКА играют просто звери"

Нападающий "Спартака" Артем Воронин после поражения от СКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что если бы его команда проиграла со счетом 0:1, то поражение было бы еще более обидным. Также он отметил, что его разочаровала игра красно-белых.

– Если говорить о самоотдаче, считаю, что мы не играли на сто процентов, - отметил Воронин. - Поэтому проиграли с таким счетом закономерно. СКА очень вальяжно себя чувствовал во многих эпизодах. Когда против питерского клуба выходят с другим настроем, его можно побеждать. Там играют просто звери, но я бы не сказал, что все без исключения таковы. С ними можно играть, если выполнять задание, но у нас было слишком много уважения к ним.

– С чем это связано?

– Это сидит в подсознании. Против СКА должны играть все, а не так, что половина команды выкладывается, а другая половина – нет. Будем разбираться, но такие матчи так не играются. Счет мог быть и крупнее. А у нас были какие-то полумоменты. Их вратарь через чур много отдыхал. Но это поражение для нас не ступор. Если бы проиграли 0:1, было бы еще обиднее. Разберем свои недочеты. Их получилось очень много. Разочаровала сама наша игра. Следующий матч должен получится другим. Мы выйдем злые и более собранные.

– Показалось, что "Спартак" вышел на матч уже проигравшим, с мыслями, что СКА не одолеет.

– Могло так показаться из-за нашего чрезмерного уважения соперника. Я играл против СКА и со "Спартаком" и с "Атлантом" и мы побеждали эту команду, но там был совершено другой настрой. Чтобы их одолеть, мы должны быть единым кулаком. Сегодня такого не было. Трудно сказать почему. Момент за моментом все пошло, и никто не смог переломить чувство неуверенности. Соперник это почувствовал и начал давить. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)