Артем Волков: "В московском "Динамо" нет разделения на старших и младших"

Защитник московского "Динамо" Артем Волков подчеркнул, что в клубе нет разделения на старших и младших. По словам 20-летнего хоккеиста, никто из игроков не обращается к ветеранам по отчеству.

– Поначалу освоиться было непросто. Все же уровень в КХЛ совсем другой, но впечатления только самые положительные, – приводит пресс-служба бело-голубых слова Волкова. – Потому что команда у нас дружная. Старшие ребята постоянно что-то советуют. И понемногу опыт приходит.

– Диалог с такими ветеранами-аксакалами, как Илья Никулин или Максим Соловьев складывается без проблем? Все же разница в возрасте у вас – 15 лет и даже больше!

– В раздевалке все спокойно, никакого разделения на старших и младших у нас нет. А в плане хоккея я, наоборот, рад, когда мне что-то подсказывают. Я же в паре с Ильей Никулиным на лед выхожу. Многому у него учусь, не стесняюсь подходить и что-то спрашивать. Он всегда подскажет. Да и вообще, мы нормально общаемся и за пределами площадки, по отчеству к более опытным игрокам не обращаемся (смеется).

– В этом сезоне вы набрали за "Динамо" первые очки. Защитники такой дебют как-то отмечают?

– Особо не отмечаем, но в памяти эти моменты остаются. Конечно, я запомнил, как набрал свое первое очко в КХЛ. Но в принципе это был просто обычный игровой эпизод. Получился гол – здорово. Но если бы не я тогда передачу заработал – ничего страшного. Надо просто на площадке свои функции хорошо выполнять. Тогда и очки придут. Еще будут они у меня, я надеюсь!