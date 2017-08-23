Анисин, Рылов и Шарыченков пропустят старт сезона за "Динамо" из-за травм

По информации "Р-Спорт", сразу четыре хоккеиста не помогут московскому "Динамо" на старте регулярного чемпионата КХЛ. Отмечается, что из-за различных травм первые встречи пропустят Михаил Анисин, Яков Рылов, Александр Шарыченков и Иван Игумнов.

Ожидается, что Анисин вернется в строй в ноябре, а остальные - в конце сентября. Напомним, что первый матч в новом сезоне столичный клуб проведет сегодня, 23 августа, против "Витязя".