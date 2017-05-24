Андрей Точицкий: "Жесткий потолок зарплат – не проблема для СКА"

Управляющий директор СКА Андрей Точицкий подчеркнул, что исключение новокузнецкого "Металлурга" из КХЛ – болезненное решение. Сегодня после заседания совета директоров КХЛ состоялось совещание руководителей клубов лиги, на котором представители команд обсудили семилетнюю стратегию дальнейшего развития.

– Стратегия серьезно проработана, аргументирована и принята большинством голосов, – приводит официальный сайт КХЛ слова Точицкого. – Это позволяет лиге с оптимизмом смотреть в будущее. КХЛ на правильном пути.

Будет ли для СКА проблемой введение жесткого потолка зарплат? Самое главное – когда четко определены правила игры. Нам представили все нормы в среднесрочной перспективе. Это дает возможность СКА качественно планировать работу. Здесь нет никакой проблемы, поскольку мы знаем, что нас ждет дальше, каким именно будет потолок зарплат. То, что КХЛ заранее предупредила клубы, дало возможность нам работать без спешки.

Сокращение количества участников? Исключение "Металлурга" – болезненное решение. Но хоккей в Новокузнецке не умрет. Это 100 процентов. Но в данный момент, повторюсь, это воспринимается болезненно.