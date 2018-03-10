Андрей Назаров: "Благодарен ребятам за серию, готовимся к следующему сезону"

Главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров похвалил своих подопечных за проведенную серию 1/8 финала Кубка Гагарина против "Трактора". Нижнекамцы уступили сегодня 3:4 и проиграли в серии 1-4.
- Хочу коллегу поздравить с победой, с проходом в следующий раунд и пожелать "Трактору" удачи, - цитирует официальный сайт "Трактора" Назарова. - По серии несколько слов: благодарен ребятам. Тяжелые были игры. Из пяти матчей в целом провалили только один – вторую игру. Там что-то непонятное получилось. А так, бились, старались. Где-то что-то не получалось. Так мы и не нашли ключ к вратарю, забивали на один гол меньше. Еще раз повторюсь, благодарен ребятам за самоотдачу. Готовимся к следующему сезону.
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Thomas_Boy_
Он просто не тренер. Просто. Не тренер.
21:36 10 марта
Yura Detochkin
Пели оды Назарову ,а он просто тренер. Просто. Тренер.
21:33 10 марта