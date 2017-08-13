Андрей Марков: "В КХЛ нет команд, которые не бегут"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче Кубка Латвийской железной дороги подчеркнул, что обе команды старались больше мешать друг другу. Данная встреча для россиянина стала первой в составе казанцев. Напомним, что ранее хоккеист выступал в НХЛ за "Монреаль".

- Достаточно вязкая игра получилась против сильного соперника. Обе команды старались ничего не позволить друг другу, - приводит "Р-Спорт" слова Маркова. - Самое главное, что выиграли, но еще, конечно, надо добавлять. Первые несколько смен ушли на то, чтобы поймать игровой ритм. А потом постепенно вкатился и чувствовал себя уже нормально.

Все лето занимался, чтобы поддерживать форму. Физически чувствую себя неплохо, но еще нужно почувствовать ритм игры, площадку, партнеров. Хоккей в КХЛ достаточно быстрый, нет команд, которые не бегут, не катаются. Нужно прочувствовать это, найти оптимальное расстояние до соперника. Придется перестраиваться, и на это, конечно, уйдет время.