"Амур" проиграл "Витязю" и продлил серию поражений до шести матчей

"Амур" дома проиграл "Витязю" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За хабаровчан шайбы забросили Павел Дедунов, Вячеслав Ушенин и Ян Коларж. За гостей отличились Александр Никулин, Алексей Макеев, Ессе Манкинен, дубль оформил Станислав Романов.

Это поражение стало для "Амура" шестым подряд. Для команды из Подольска это вторая победа подряд.

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"Амур" (Хабаровск) – "Витязь" (Подольск) – 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Дедунов – 2 (Кузьмин, Ли), 2:37 – 1:0. Романов – 1 (Швец-Роговой), 8:06 – 1:1. Романов – 2 (Манкинен), 18:50 – 1:2. Вяч. Ушенин – 4 (бол., Бывальцев, Вл. Ушенин), 24:20 – 2:2. Никулин – 1 (бол., Копейкин, Мозик), 30:26 – 2:3. Макеев – 5 (Никулин, Панков), 45:38 – 2:4. Манкинен – 2 (Выглазов, Риссанен), 52:48 – 2:5. Коларж – 2 (Горшков, Вяч. Ушенин), 54:37 – 3:5.

Вратари: Метсола – Бирюков.

Штраф: 4 – 2.

Броски: 29 (7+11+11) – 24 (9+8+7).

Судьи: Бондарь, Наумов.

19 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".