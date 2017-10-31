"Амур" победил "Ак Барс"

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ак Барс" со счетом 3:1. На шайбу Александра Свитова хабаровчане ответили голами Томаша Зогорны, Кирилла Рассказова и Александра Горшкова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы: Свитов - 3 (Глинкин, Косов), 2:38 - 0:1. Зогорна - 4 (бол., Литовченко, Атюшов), 21:50 - 1:1. Рассказов - 3 (Литовченко, Потехин), 23:06 - 2:1. Горшков - 3 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 31:54 - 3:1.
Вратари: Метсола - Гарипов (58:49).
Штраф: 64 - 6.
Броски: 38 (11+18+9) - 27 (11+6+10).
Судьи: Бирин, Гофман.
31 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".
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