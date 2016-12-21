Алексей Жамнов: "Спартак" может не только бороться, но и играть в плей-офф"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов высказал мнение о том, что все усилия руководства клуба, тренеров и игроков нацелены на то, чтобы пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. Он также отметил, что команда может набирать очки ценой большой самоотдачи каждого хоккеиста.

- Сейчас рано оценивать сезон, - приводит "Р-Спорт" слова Жамнова. - Все наши усилия - и руководства, и тренеров, и хоккеистов - нацелены на то, чтобы пробиться в восьмерку. Шанс есть, будем за него цепляться. По настрою и по самоотдаче претензий к ребятам нет. Ясно, что большого мастерства у нас нет, нет того огромного потенциала, каким располагают ведущие клубы. Но мы можем брать очки ценой большой самоотдачи каждого игрока. Ребята это тоже понимают.

- За счет чего "Спартак" может прибавить в оставшихся матчах сезона?

- Я жду прогресса от нашей молодежи - ей пора выходить на более высокий уровень. Нельзя долго ходить в "перспективных". Иначе в этом статусе можно с хоккеем и закончить. У нас нет длинной скамейки, но жаловаться не в моих правилах. Считаю, наш состав вполне позволяет не только бороться за плей-офф, но и играть там.

- Работай нынешнего тренерского штаба довольны?

- У меня нет претензий. Все работают на 100%. Я вижу много тренировок, постоянно общаюсь с тренерским штабом. Да, не все получается, но есть огромное желание у Алексея Ярушкина и его ассистентов переломить ситуацию и достойно сыграть в оставшихся матчах сезона. Мы верим в тех людей, кому сейчас доверили руководить командой.