Алексей Ярушкин: "Тройка Бердникова? Пока я в нее верю"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3) подчеркнул, что ключевыми в матче с омским клубом стали неиспользованные еще в первом периоде моменты, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– После матча зашел в раздевалку и сказал ребятам спасибо за самоотдачу, но не реализовали моменты в первом периоде, большинство не использовали, – сказал Ярушкин. – Это стало ключевым моментом в матче.

– Почему не сразу сняли вратаря в концовке при игре 5 на 4?

– Можно снять вратаря сразу, проиграть вбрасывание и получить в пустые ворота, мы хотели минуту провести 5 на 4, а потом выпустить шестого полевого. Не угадали. Будем что-то менять.

– Нет у вас желания отправить в запас тройку Бердникова, с начала чемпионата забросившую всего пару шайб?

– Пока я в них верю. Сегодня это тройка выглядела неплохо, имела голевые моменты. Реализация придет.

– Получит ли шанс забивающий в высшей лиге за "Химик" Складниченко?

– Все находится в процессе обсуждения.