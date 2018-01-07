Алексей Попов: "Любовь к "Спартаку" привила бабушка"

Журналист и телекомментатор Алексей Попов рассказал о том, как он стал болельщиком "Спартака". По его словам, интерес к хоккею привила бабушка.

– Моя бабушка, которой сейчас 92 года, была страшной фанаткой спорта с детства, – цитирует пресс-служба КХЛ Попова. – Сама играла в волейбол, ездила на трамвае с Таганки в Лужники, чтобы посмотреть футбол. А сразу после войны, когда в хоккей стали биться на открытых площадках, она "заболела" "Спартаком". Еще за много лет до того, как родился внук по имени Леша. Я же стал ходить с ней на матчи любимой команды с пятилетнего возраста. Те воспоминания ничем из сердца не вытравить никак и никогда. Я рос на арене "Сокольники" и вокруг нее.

– "Спартак" всегда славился великими мастерами. Кумиры у вас были наверняка?

– Да. Александр Сергеевич Якушев. У моей бабушки тоже. А когда я стал работать журналистом, волею судеб неоднократно делал материалы из Сокольников, где как раз Якушев в самом начале 90-х годов руководил "Спартаком". Повезло, что я с ним познакомился. И до сих пор, при встречах, конечно, здороваемся. Еще мне очень импонировала игра Николая Борщевского. Его тройка с Игорем Болдиным и Виталием Прохоровым, может, последняя такая именитая спартаковская, которая в составе сборной страны побеждала на Олимпиаде.