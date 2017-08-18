Алексей Марченко: "Косых взглядов на меня в ЦСКА вроде не было"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после победы над "Динамо" (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы рассказал, что ему немного непривычны большие размеры площадки. Также он отметил, что знаком с большинством хоккеистов ЦСКА.
– Как оцените свои кондиции?
– С первого июля я начал готовиться к сезону. Кардионагрузки – это не очень тяжело. Но не было моментов, где надо было бороться за шайбу. Просто играли в летний хоккей пять на пять, и все.
– Вы раньше не играли с Богданом Киселевичем?
– Нет. Мы старались разговаривать друг с другом, подсказывать. Через диалог понимали, что хотим сделать.
– Тяжеловато сразу играть на большой площадке?
– Немного непривычно. Мы катались на катке поменьше, поэтому надо привыкнуть.
– Следили за КХЛ, когда выступали за океаном?
– Надеюсь, что мы фавориты.
– Успели оценить СКА по прошлому сезону?
– У СКА последние пару лет был сильный состав. "Локомотив", мне кажется, неплоха команда. Не так все просто.
– В ЦСКА уже больше десяти защитников. Не было косых взглядов?
– Вроде нет. Большинство ребят знал до прихода в команду через сборную. Все нормально.
– Приехав в Россию, будете следить за НХЛ?
– За всеми нашими русскими ребятами буду следить.
- В отличие от вас многие хоккеисты уезжают в олимпийский сезон в НХЛ.
– У них появилась возможность – предложили контракты, и они сделали такой выбор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)