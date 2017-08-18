Алексей Марченко: "Косых взглядов на меня в ЦСКА вроде не было"

Защитник ЦСКА Алексей Марченко после победы над "Динамо" (4:3 Б) на Кубке мэра Москвы рассказал, что ему немного непривычны большие размеры площадки. Также он отметил, что знаком с большинством хоккеистов ЦСКА.

– Как оцените свои кондиции?

– С первого июля я начал готовиться к сезону. Кардионагрузки – это не очень тяжело. Но не было моментов, где надо было бороться за шайбу. Просто играли в летний хоккей пять на пять, и все.

– Вы раньше не играли с Богданом Киселевичем?

– Нет. Мы старались разговаривать друг с другом, подсказывать. Через диалог понимали, что хотим сделать.

– Тяжеловато сразу играть на большой площадке?

– Немного непривычно. Мы катались на катке поменьше, поэтому надо привыкнуть.

– Следили за КХЛ, когда выступали за океаном?

– Надеюсь, что мы фавориты.

– Успели оценить СКА по прошлому сезону?

– У СКА последние пару лет был сильный состав. "Локомотив", мне кажется, неплоха команда. Не так все просто.

– В ЦСКА уже больше десяти защитников. Не было косых взглядов?

– Вроде нет. Большинство ребят знал до прихода в команду через сборную. Все нормально.

– Приехав в Россию, будете следить за НХЛ?

– За всеми нашими русскими ребятами буду следить.

- В отличие от вас многие хоккеисты уезжают в олимпийский сезон в НХЛ.

– У них появилась возможность – предложили контракты, и они сделали такой выбор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)