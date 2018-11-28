Алексей Кудашов: "Чем опасен "Витязь"? Контратаками"

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата с "Витязем". По его словам, соперник опасен контратаками.
- Чем опасен "Витязь"? Контратаки. Команда старается играть от обороны и использовать свои моменты в контратаке – этому уделим особое внимание, - цитирует Кудашова официальный сайт СКА,
– Прохоркин не играл в третьем периоде в Цюрихе, не занимался сегодня. Что говорят врачи, он восстановится к домашним играм?
– По повреждению тяжело говорить, тем более, оно немного неприятное. Давайте смотреть ото дня ко дню, времени до следующей домашней серии довольно много, будем надеяться, что он будет готов.
– Получается, сегодня Павел Дацюк вернется в первое звено?
– Посмотрим по сочетаниям, не хочется бежать впереди паровоза. В прошлой игре звено Дацюка с Плотниковым и Тихоновым выглядело неплохо, поэтому есть шанс, что они останутся вместе.
– Здоров ли Якупов и те, кто не принимал участия в последних встречах? Или это просто ротация?
– Есть и ротация, есть и повреждения у некоторых игроков. Не хочу вдаваться в детали, ситуации разные.
– В воротах сегодня Магнус Хелльберг?
– Да, все правильно.
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https://www.ska.ru/news/view/alieksiei-kudashov-pieried-matchiem-s-vitiaziem/