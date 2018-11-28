Алексей Кудашов: "Чем опасен "Витязь"? Контратаками"

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата с "Витязем". По его словам, соперник опасен контратаками.

- Чем опасен "Витязь"? Контратаки. Команда старается играть от обороны и использовать свои моменты в контратаке – этому уделим особое внимание, - цитирует Кудашова официальный сайт СКА,

– Прохоркин не играл в третьем периоде в Цюрихе, не занимался сегодня. Что говорят врачи, он восстановится к домашним играм?

– По повреждению тяжело говорить, тем более, оно немного неприятное. Давайте смотреть ото дня ко дню, времени до следующей домашней серии довольно много, будем надеяться, что он будет готов.

– Получается, сегодня Павел Дацюк вернется в первое звено?

– Посмотрим по сочетаниям, не хочется бежать впереди паровоза. В прошлой игре звено Дацюка с Плотниковым и Тихоновым выглядело неплохо, поэтому есть шанс, что они останутся вместе.

– Здоров ли Якупов и те, кто не принимал участия в последних встречах? Или это просто ротация?

– Есть и ротация, есть и повреждения у некоторых игроков. Не хочу вдаваться в детали, ситуации разные.

– В воротах сегодня Магнус Хелльберг?

​– Да, все правильно.