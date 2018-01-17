Алексей Бадюков: "Я просто помогаю главному тренеру "Динамо" в вопросах селекции, но не прихожу на должность в клуб"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" телекомментатор-эксперт Алексей Бадюков прокомментировал сообщение в СМИ о том, что он займет должность менеджера по селекции в московском "Динамо".

– По вопросам селекции я просто помогаю главному тренеру "Динамо" Владимиру Воробьеву на добровольных началах, - сказал Бадюков. - Но при этом продолжаю работать на телевидении. Ни на какую должность в клуб – генерального менеджера или спортивного директора – я не прихожу. (Марат САФИН).