Александр Медведев: "Шипачев просто не попал в состав"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал поражение петербуржцев от ЦСКА (4:5 ОТ) в первом матче финала Западной конференции.

– Болельщики были возмущены, что СКА просел в овертайме.

– Вы не забывайте, что это финал конференции, где встречаются две команды, в которых играют 23 олимпийских чемпиона. Они не случайно выиграли Олимпиаду вместе. А сейчас они борются за выход в финал Кубка Гагарина. И команды продемонстрировали разнообразный интересный хоккей. Кто-то ошибся больше, кто-то – меньше. Хоккей результативный для этой стадии плей-офф. Девять шайб. Начало серии показывает, что будет очень упорная борьба.

– Шипачев сказал, что не знает, почему не играет. Пошли разговоры, что это ему в отместку за подписание контракта с "Вегасом" по ходу чемпионата мира.

– Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет по другим причинам. Просто тренеры выбрали на эту игру вот такой состав. Но я уверен, что Шипачев появится в составе в этом раунде.

– Когда овертайм начался – подушечку заготовили? Или литр кофе.

– Мы обсуждали это и были уверены, что овертайм долго не продлится. Что такие мастера быстро забьют.