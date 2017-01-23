Александр Кожевников: "Болельщики имеют право даже в жесткой форме поговорить с командой"

Ветеран "Спартака" Александр Кожевников считает, что болельщики красно-белых имели право обратиться к команде. По его словам, раньше подобного безволия со стороны хоккеистов не было.

– Я смотрел видео этой встречи. Нормально там все. Не считаю, что это было жестко. Команда потерпела восемь поражений подряд! Сколько можно? Главное даже не то, что проигрывают, а как они это делают. Всегда какое-то безволие. Когда команда ведет 3:0, а потом уступает – это и есть безволие. Это не сражение. Хоккей – игра контактная, можно мешать сопернику. Игроки за свою работу получают зарплату. А для кого они играют? Я считаю, что каждый болельщик вправе спросить с хоккеистов.

Раньше такого отношения к игре не было. Ни у кого из игроков не было мыслей, что можно не сражаться до конца. И даже тогда болельщики спрашивали с ребят. Хотя было видно, что люди играют, просто что-то не получается. Но команда отдавалась полностью. А сейчас игроки думают о машинах, кредитах и живут этим. А потом возмущаются, что им высказывают. Болельщики имеют права даже в жесткой форме поговорить с командой. Не матом, конечно, без угроз. Игроки должны отвечать за свою работу. Хоккеисты выступают в клубе, историю которого создавали Майоров, Якушев, который гремит на всю страну. А нынешние хоккеисты – никто. Рушить славную историю клуба не позволено никому.

– То есть претензии фанатов оправданы.

– Я полностью оправдываю болельщиков. Так играть нельзя.

– Повлияет ли эта встреча на дерби с ЦСКА?

– Конечно. Есть же совесть у игроков. У большинства точно есть. Сражаться они будут. Все же амбициозные ребята, со своим характером. Без этого в хоккей не приходят. Слова болельщиков должны задеть самолюбие. Должна быть ответная реакция.

– Кроме настроя, в чем еще видите шансы "Спартака" в дерби?

– В отдаче. Что сейчас можно поменять за один-два дня? "Спартак" тем и полюбился, что в каком бы состоянии не был, но против лидеров: ЦСКА, "Динамо", всегда сражался, на каком бы месте красно-белые не находились. Я начинал сезон, попав в "Спартак", когда команда шла на шестом месте, но мы обыграли ЦСКА, когда они всех выносили. Мы им 0:5 проигрывали, но в итоге победили 6:5. Этот матч я запомнил на всю жизнь. ЦСКА тогда был сильнейшей командой в стране. У них три звена играло в сборной. Поэтому, все может быть. Психология – сильная вещь. Без мотивации некуда. Ее нужно искать в себе, собираться командой, поругаться друг с другом. Раньше тренеры заставляли ругаться.

– На плей-офф еще есть шансы?

– Мало. "Спартаку" нужен старик Хоттабыч с очень большой бородой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Фанаты "Спартака" жестко поговорили с игроками перед дерби с ЦСКА