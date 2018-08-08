Александр Гуськов: "Благодаря переезду в Балашиху, "Авангард" приобретет новых болельщиков"

Бывший защитник сборной России Александр Гуськов прокомментировал ситуацию с переездом "Авангарда" из Омска в Балашиху. Также он отметил, что менять конференцию для клуба перед стартом сезона – не самый лучший вариант.

– Когда принимали решение о том, что "Авангард" будет играть в Балашихе, учитывали все, – сказал Гуськов. – Добраться до Москвы намного проще, чем до какого-то другого региона в Сибири, на Урале или где-то еще. Балашиха – это нормальное место для проведения домашних матчей омичей. Стоит, конечно, посочувствовать омским болельщикам, а с другой стороны, в этом маленьком городке теперь будет клуб КХЛ. Уверен, что многие любители хоккея, которые там проживают, радуются. "Авангард" приобретет новых болельщиков. Их станет намного больше. Это плюс для клуба.

– "Авангард" не будет менять конференцию из-за переезда. Может, стоило?

– Я не думаю, что идти на такие большие изменения перед чемпионатом– это хороший вариант. Уже Нижний Новгород перешел в Восточную конференцию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)