16:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Андриевский: "Адмирал" мог решить все в первом периоде"

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Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого "Металлурга" (3:2 ОТ) отметил, что его команда могла решить исход встречи еще в первом периоде. По его словам, этому помешала хорошая игра голкипера "Кузни" Андрея Кареева.

- Игра оставила двоякое впечатление: вроде бы хорошо, что победили, но имея столько голевых моментов можно говорить о том, что одно очко мы недобрали, - приводит пресс-служба "Кузни" слова Андриевского. - Думаю, еще в первом периоде могли все решить, однако этого не позволил сделать вратарь соперника - Кареев сыграл здорово. В конце матча нельзя было пропускать такую шайбу, надо было играть более концентрированно, на результат. Впрочем, победа есть победа. Хорошо, что взяли два очка. Идем дальше.

- После быстрого первого гола у команды не появилась самоуспокоенность?

- Нет. Если бы ребята успокоились, то мы бы не создали столько голевых моментов. Мы в пустые ворота только четыре раза не забили. Невезение? Это индивидуальное мастерство наших игроков. 

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1567/

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