"Адмирал" подписал братьев Стрельцовых

"Адмирал" подписал контракты с нападающими Александром и Василием Стрельцовыми, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашения С 28-летними игроками рассчитаны на один сезон. Ранее оба выступали за "Ладу"​.

В прошлом сезоне Александр в 49 матчах набрал 7 (3+4) очков, а Василий - 2 (1+1) очка в 22 играх.

Кроме того, "Адмирал" заключил пробные контракты с голкиперами Егором Оселедецом, Владиславом Насоновым, защитниками Антоном Сизовым, Михаилом Патрикеевым, Тимуром Таратуниным, нападающим Денисом Ковалевым.