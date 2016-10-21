"Адмирал" отыгрался в меньшинстве "3 на 5", но в итоге уступил "Салавату" по буллитам

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл "Адмирал" - 3:2. Клуб из владивостока смог отыграть отставание в две шайбы, при этом они сравняли счет при игре три на пять. Победный буллит забросил Максим Майоров.

Отметим, что "Салават Юлаев" выиграл четыре матча из последних пяти. Дальневосточная команда прервала свою серию из двух побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Макаров - 5 (Е. Бодров, Лисин), 2:37 - 0:1. Д. Бодров - 1 (мен.), 33:28 - 0:2. Краснослободцев - 2 (Волченков), 36:24 - 1:2. Фисенко - 4 (мен.), 56:58 - 2:2.

Победный буллит: Майоров.

Вратари: Бобков - Гаврилов (Сведберг, 65:00).

Штраф: 20 - 8.

Броски: 39 (12+15+10+2) - 23 (4+10+9+0).

Судьи: Гебеи, Сергеев.

21 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".