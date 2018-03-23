Андрей Разин: "Металлург" уже все из себя выжал - больше запаса нет у команды"

Экс-нападающий магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин не верит в свою бывшую команду в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ против "Ак Барса". На данный момент казанцы ведут со счетом 3-1. Пятый матч состоится сегодня, 23 марта.

​– Я думаю, что "Металлургу" будет очень тяжело вытянуть эту серию, – приводят "Известия" мнение Разина. – У "Ак Барса" лучше скамейка – четыре сильные пятерки, которых нет у "Магнитки". Магнитогорск уже все из себя в этой серии выжал – больше запаса нет у команды. Очень старается первое звено Сергея Мозякина​, которое держит уровень, забрасывает шайбы, но его усилий недостаточно, а от остальных поддержки нет. В прошлые чемпионские годы второе, третье и четвертое звено тоже показывали неплохой уровень, забивали голы, а сейчас они сдали.