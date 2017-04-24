Жуков признан лучшим вратарем юниорского чемпионата мира

Голкипер сборной России Максим Жуков назван лучшим вратарем юниорского чемпионата мира по хоккею, сообщает пресс-служба ИИХФ. Российская команда заняла на завершившемся в Словакии турнире третье место. Жуков провел пять матчей и в среднем пропускал 2,63 шайбы за игру. Его процент отраженных бросков – 92,59.

Самым ценным игроком соревнования и лучшим нападающим признан игрок финской команды Кристиан Весалайнен, набравший 13 (6+7) очков.

Отметим, что в символическую сборную чемпионата включен нападающий сборной России Иван Чехович. В его активе 9 (5+4) шайб.