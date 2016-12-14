Юниорская сборная России в овертайме обыграла Швейцарию на Кубке вызова

Сборная России для игроков не старше 18 лет в овертайме обыграла команду Швейцарии на Кубке вызова - 6:5. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил нападающий Иван Чехович.
Также в составе российской команды шайбы забросили Клим Костин, Вениамин Баранов, Андрей Свечников (дубль) и Алексей Липанов.
Результат позволил России выйти в полуфинал турнира. Подопечные Сергея Голубовича заняли первое место в группе. Второй стала сборная западной Канады, третьей - команда Швейцарии.
Соперник россиян по полуфиналу станет известен позднее.
Кубок вызова
Швейцария U18 - Россия U18 5:6 ОТ