Юниорская сборная России в овертайме обыграла Швейцарию на Кубке вызова

Сборная России для игроков не старше 18 лет в овертайме обыграла команду Швейцарии на Кубке вызова - 6:5. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил нападающий Иван Чехович.

Также в составе российской команды шайбы забросили Клим Костин, Вениамин Баранов, Андрей Свечников (дубль) и Алексей Липанов.

Результат позволил России выйти в полуфинал турнира. Подопечные Сергея Голубовича заняли первое место в группе. Второй стала сборная западной Канады, третьей - команда Швейцарии.

Соперник россиян по полуфиналу станет известен позднее.

Кубок вызова

Швейцария U18 - Россия U18 5:6 ОТ