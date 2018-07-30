Юниорская сборная России назвала состав на "Кубок Глинки/Гретцки"

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в товарищеском матче разгромила команду МХЛ "Атланты" (7:1). Встреча прошла в рамках подготовки к "Кубку Глинки/Гретцки" 2018, который пройдет в канадских городах Эдмонтон и Рэд Дир с 7 по 12 августа.

После завершения игры тренерский штаб сборной сформировал окончательный состав на поездку в Канаду:

вратари Ярослав Аскаров (СКА), Владимир Сартаков ("Автомобилист");

защитники Николай Буренов ("Витязь"), Роман Бычков, Илья Миронов (оба – "Локомотив"), Никита Ващенко (СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Никита Седов ("Реджайна Пэтс"), Дмитрий Тювилин ("Локо-04"), Семен Чистяков ("Толпар");

нападающие Михаил Абрамов, Данил Гущин (оба – ЦСКА), Родион Амиров ("Толпар"), Сергей Алхимов ("Реджайна Пэтс"), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба – "Локомотив"), Олег Зайцев ("Динамо" М), Ярослав Лихачев ("Локо-04"), Василий Подколзин (СКА), Егор Спиридонов ("Металлург" Мг), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – "Авангард").

Расположение национальной команды покинули следующие игроки: вратарь Артур Ахтямов ("Ак Барс"), защитники Даниил Заруба и Александр Шапошников (оба – ЦСКА), а также нападающие Иван Манин (СКА), Данила Хулапов (ЦСКА) и Егор Сердюк ("Авангард").

Напомним, в первом товарищеском матче на сборе команда Владимира Филатова обыграла МХК "Динамо" (Москва) со счетом 4:3. Следующий товарищеский матч российские юниоры проведут уже в Канаде, 4 августа против сборной Швейцарии. А 7 августа сборная России стартует на "Кубке Глинки/Гретцки" матчем против сверстников из Финляндии.