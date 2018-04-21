Василий Подколзин: "Приятно, когда весь Челябинск на нас ходит"

Нападающий сборной России Василий Подколзин – о матче с чехами (3:2) на Юниорском чемпионате мира в Челябинске.

– Очень тяжелая игра была, от ножа, – заявил Подколзин. – Моменты были и у нас, и у чехов. За счет командной игры победили.

– Вы забили после отличной передачи.

– Влад Михайлов отпоролся под воротами, отдал мне на свободный лед. Оставалось только попасть.

– Он компенсировал свои дурацкие удаления?

– Конечно.

– Зачем все усложняли?

– Так складывалась игра. В конце не дотерпели. Все пластались под шайбу и работали.

– Удивило поражение Чехии от словаков?

– Нет. Мы разбирали игру. Все было по делу.

– Как вернете Мифтахову второй ненулевой матч?

– Надо будет построже играть в обороне защитникам. Все будет хорошо.

– Как перенесли переполненные трибуны?

– Конечно, сначала было тяжело. Когда тебя гонят вперед при атаке – для меня что-то новое. Эти незабываемые эмоции останутся у меня до конца жизни. Безусловно, очень приятно, что весь город на нас ходит.

– Чехи жестко начали.

– Нас предупреждали, что они полетят бить нас. Надо было перетерпеть, и гол забить. (Евгений БЕЛОУСОВ)