Тренер "Витязя-2003": "Я поощрял агрессию? Ерунда"

Главный тренер "Витязя-2003" Вячеслав Курочкин подчеркнул, что не поощрял агрессию среди молодых хоккеистов команды. 11 февраля после тренировки произошла драка между молодыми хоккеистами, в результате которой погиб 14-летний Илья Солнышкин.

– Почему вас отстранили от работы?

– Ищут виновных, а разбираться времени нет. Но я уверен, что полиция во всем разберется.

– Ходят самые разные слухи о том, что агрессию среди ребят вы даже поощряли.

– Ерунда. Я всегда повторял воспитанникам одну фразу: "Не все становятся хоккеистами, но каждый, кто играет в хоккей, становится хорошим человеком". Говорил им, что даже если они не станут большими спортсменами, поиграв в команде, бок о бок с товарищами, они начнут хорошо разбираться в людях. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Курочкина